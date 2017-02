Borja é inscrito no Campeonato Paulista, mas não deve atuar sábado

O centroavante colombiano Miguel Borja já foi oficialmente inscrito pelo Palmeiras no Campeonato Paulista. Ainda assim, o jogador não deve participar do confronto com a Ferroviária, marcado para as 16h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália.

Anunciado pelo Palmeiras no dia 9 de fevereiro, Borja foi inscrito no torneio estadual no lugar do meio-campista Moisés, uma vez que o regulamento permite trocas na lista de 28 relacionados caso algum atleta sofra lesão que o impeça de atuar até o final do campeonato, marcado para 7 de maio.

Embora já tenha condições de enfrentar a Ferroviária, Borja não deve ser relacionado pelo técnico Eduardo Baptista para o duelo. A tendência é que o colombiano seja apresentado oficialmente a partir de quarta-feira e estreie apenas contra o Red Bull, na próxima sexta-feira, em Campinas.

Premiado como Rei da América pelo tradicional jornal El País, Borja esteve no Uruguai na noite de quarta para participar da cerimônia. Em função da recente viagem, o centroavante colombiano perdeu alguns treinamentos e ainda não alcançou a forma física ideal.

Por 70% dos direitos econômicos de Miguel Borja, o Palmeiras, bancado pela Crefisa, desembolsou aproximadamente R$ 32,8 milhões e assinou contrato com cinco anos de duração com o centroavante, principal esperança para assumir o comando de ataque.

A tendência é que Willian seja mantido como titular pelo técnico Eduardo Baptista no confronto com a Ferroviária, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Já o volante Felipe Melo, com um corte profundo no supercílio direito, deve ser substituído por Thiago Santos.