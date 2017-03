Borja celebra média de um gol por jogo, mas quer mais no Verdão

Miguel Ángel Borja segue com 100% de aproveitamento no Palmeiras. Nesta sexta-feira, em triunfo alviverde sobre o Red Bull Brasil, em Campinas, pelo Campeonato Paulista, o atacante anotou mais um gol, seu segundo em duas partidas pelo Verdão, O colombiano, porém, espera melhorar ainda mais a marca.

“Tenho apenas que agradecer a Deus, estou muito contente por esse gol. Tomara aumente, que seja mais que um gol por jogo (de média), quer dizer que estamos fazendo um bom trabalho”, disse o atacante em entrevista à Rádio Globo.

Depois de balançar as redes, Borja pulou as placas de publicidade e se juntou ao compatriota Mina, reserva na partida desta sexta por estar suspenso da estreia do Verdão na Copa Libertadores. Os dois fizeram sua dança, mas o defensor se destacou nos movimentos e provocou risos do companheiro. “Já tinha planejado essa comemoração com ele”, assumiu o atacante ao final do jogo.

É possível, entretanto, afirmar que o Palmeiras jogou melhor sem Miguel Borja nesta sexta-feira. Depois de criar muito no primeiro tempo usando o 4-2-3-1, o Verdão retornou ao 4-1-4-1 na segunda etapa, quando o colombiano entrou no time. Com a formação, porém, a equipe sofreu para criar chances de gol. Mesmo assim, o centroavante deixou sua marca.

Agora, Eduardo Baptista terá quatro dias para decidir a formação que estreia contra o Atlético Tucumán, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Argentina. O Verdão viaja na segunda-feira e deve fazer um treino no local na terça-feira.