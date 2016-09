Barrios vai a campo, mas Moisés segue como dúvida no Palmeiras

Next

A manhã deste sábado foi de treino físico para os jogadores do Palmeiras. Em atividade fechada para a imprensa na Academia de Futebol, o atacante Lucas Barrios participou normalmente dos trabalhos e foi a principal novidade da equipe, que seguiu desfalcada pelo meia Moisés.

Outro atleta que retomou os trabalhos no gramado foi o zagueiro Yerry Mina. Na última sexta-feira, o colombiano ficou apenas na parte interna da academia e realizou trabalhos físicos de prevenção e reforço muscular, uma vez que ficou cerca de um mês parado por uma contusão na coxa.

Apesar das boas notícias, o técnico Cuca segue sem saber se poderá contar o meia Moisés, titular absoluto da equipe, para o clássico contra o São Paulo. O jogador, que segue em tratamento intensivo para disputar o Choque-Rei, teve uma torção no tornozelo direito e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-PB, na última quarta-feira.

O elenco palmeirense folga no domingo e tem reapresentação marcada para a tarde de segunda-feira. O líder do campeonato volta a atuar na próxima quarta-feira, quando recebe o São Paulo, às 21h45 (de Brasília), no estádio Palestra Itália.

