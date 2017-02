Liberado pelo Palmeiras, Lucas Barrios é anunciado pelo Grêmio

O centroavante Lucas Barrios é o mais novo reforço do Grêmio. Nesta quinta-feira, dia do Derby em Itaquera, o jogador nascido na Argentina entrou em acordo com o Palmeiras para rescindir seu contrato e em seguida foi anunciado de forma oficial pelo time gaúcho.

Lucas Barrios recebia aproximadamente R$ 1 milhão por mês no Palmeiras, valor bancado integralmente pela Crefisa. O centroavante naturalizado paraguaio desembarca em Porto Alegre nesta sexta-feira para realização dos exames médicos de rotina no Grêmio.

Contratado pelo Palmeiras com status de estrela na temporada de 2015, Barrios tinha vínculo até a metade de 2018. O atacante participou dos títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, encerrando sua passagem pelo clube com 14 gols em 45 partidas.

Barrios teve boas atuações no título da Copa do Brasil 2015, mas decepcionou na última temporada – preterido pelo técnico Cuca, ainda sofreu com problemas físicos. Sob o comando de Eduardo Baptista, o centroavante de 32 anos de idade vinha ficando na reserva de Willian.

Além do cobiçado colombiano Miguel Borja, que nem sequer estreou, e de Willian, Eduardo Baptista conta com uma série de alternativas para montar o ataque palmeirense. Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Rafael Marques e Roger Guedes estão à disposição do treinador.

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, em Itaquera, o Palmeiras enfrenta o Corinthians, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Lucas Barrios chegou a ser relacionado para o Derby, mas, em negociação com o Grêmio, deixou a concentração na noite de quarta.