Baptista quer “abrir leque” de Dudu e prevê mudança com Borja

Peça crucial no esquema do Palmeiras, Dudu é um dos nomes potenciais para aparecer na lista de convocados de Tite, nesta sexta-feira, segundo o técnico Eduardo Baptista. Elevar o nível do camisa 7 é um dos objetivos do comandante alviverde, que trabalha para tornar o jogador mais versátil, característica imprescindível para ser lembrado pelo treinador da Seleção Brasileira.

Contratado para preencher a lacuna deixada por Cuca, Baptista teve uma experiência malsucedida ao mudar Dudu de posição no começo do ano – passou do lado esquerdo para o direito, trocando com Róger Guedes. Após uma atuação apagada na derrota por 1 a 0 diante do Ituano, o meia-atacante voltou para a esquerda, onde foi mais útil durante a campanha do título brasileiro de 2016, e já contribuiu com cinco assistências desde então, sendo o líder do Campeonato Paulista neste quesito.

Mesmo assim, o técnico do Verdão insiste em aprimorar a versatilidade do capitão da equipe. “Conversando com a comissão técnica, me disseram que o Dudu gosta de atuar pelo lado esquerdo. O que eu vejo é que o jogador de Seleção joga no meio, joga na esquerda, na direita. É o que eu estou tentando provocar nele, estar abrindo o leque dele”, avaliou o treinador.

Nesta sexta-feira pela manhã, o técnico da Seleção divulgará a lista de convocados para as partidas contra Uruguai e Paraguai, pela 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018. Não seria a primeira vez de Dudu no time pentacampeão do mundo. Em janeiro, ele fez o gol da vitória por 1 a 0 no “Jogo da Amizade” contra a Colômbia, no Engenhão.

Eduardo Baptista se sentirá responsável caso Dudu figure entre os selecionados. “É um jogador que atue pelo lado, um jogador que no 4-1-4-1 do Tite pode ser um volante/meia. Torço para ele ser convocado, porque está trabalhando, se doando, e está se tornando um jogador versátil. Se ele for convocado, vou ficar muito contente porque sou um dos caras que está batalhando para que isso aconteça”, afirmou.

Mudança com Borja titular

Na entrevista coletiva da última quinta-feira, Baptista também falou sobre a mudança que o ataque passará quando Borja estiver em forma para ser titular. Até agora, Willian tem atuado como centroavante, sendo municiado pela linha de três composta por Michael Bastos, Dudu e Keno.

“O Willian começou a jogar como falso 9 no ano passado, no Cruzeiro. Ele sempre atuou pelo lado ou como segundo atacante. O Borja tem uma característica de velocidade, parecida com a do Willian, de pedir essa bola para a frente, furar a linha adversária. Tendo o Borja em condições, você ganha o Willian ou do lado ou com dois atacantes juntos”, explicou o técnico.

Nesta sexta, na partida contra o Red Bull, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, Willian deverá começar jogando, enquanto Borja estará à disposição no banco de reservas. Essas condições, contudo, devem se inverter a partir do momento em que o colombiano estiver 100% fisicamente.