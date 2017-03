Baptista escala Dracena para sexta e aponta volta de Felipe Melo

O técnico do Palmeiras, Eduardo Baptista, confirmou a escalação de Edu Dracena na partida contra o Red Bull Brasil, nesta sexta-feira, em Campinas. Como Yerry Mina está suspenso para a estreia da Copa Libertadores da América, o treinador irá manter o zagueiro brasileiro no time titular, formando dupla com Vitor Hugo.

“Eu não ia adiantar a escalação, mas essa posso adiantar. Vou continuar dando ritmo para o Edu. Está com um início de ano muito bom, fez um jogo contra a Ferroviária muito bem, defensiva e ofensivamente, criando jogadas importantes vindo de trás, mantendo nossa linha alta. Então ele inicia amanhã e o Mina espera um pouquinho e segue treinando para melhorar a parte física”, afirmou Baptista, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira.

“O Edu vive um momento físico e técnico muito bom. Se preparou para esse momento, é inteligente, culto. Mesmo antes da Libertadores, é um cara que está sempre falando, orientando, cobrando de maneira sadia. O passado dele é importante. Ficamos sabendo recentemente da perda do Mina, mas não baixamos a guarda porque sei que o Edu tem condições plenas de jogar e liderar junto com Prass, Zé, Jean…”, acrescentou o comandante alviverde.

Satisfeito com a atuação da goleada sobre a Ferroviária, Baptista também adiantou que o Verdão continuará utilizando o esquema 4-2-3-1, em detrimento do 4-1-4-1, que o fez cair em descrédito com a torcida após as derrotas para Ituano e Corinthians. Desta forma, Zé Roberto deverá fazer contra o Red Bull a sua segunda partida seguida como volante, mantendo Egídio na lateral esquerda.

“O Zé se credenciou (a jogar no meio). Eu acompanho o Zé há muito tempo, desde a Alemanha, e já vi fazendo essa função. Gostei dele como segundo homem. Ele tem uma leitura defensiva boa e ofensivamente aparece muito. Ele deu liberdade para o Egídio, fazendo a cobertura. Ele pode aparecer jogando amanhã, a gente dá mais uma olhada para pesar direitinho como vamos jogar em Tucumán”, analisou Baptista.

O retorno de Felipe Melo poderá ser a grande novidade na sexta-feira. O volante está recuperado de um corte profundo no supercílio direito, sofrido durante o clássico contra o Corinthians, e se apresenta em boas condições físicas para atuar em Campinas. “Ele não sentiu mais nada. Foi um pouquinho mais grave que o normal, mas fisicamente está inteiro”, completou o técnico, que ainda tem Tchê Tchê como dúvida.

Líder do Grupo C do Campeonato Paulista, com 12 pontos, o Palmeiras liberou apenas o aquecimento dos jogadores à imprensa nesta quinta-feira. O duelo com o Red Bull está marcado para as 21h05 (de Brasília) desta sexta. Já a estreia na Copa Libertadores será na próxima quarta-feira, contra o Atlético Tucumán, na Argentina.