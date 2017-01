Auxiliar vindo do América-MG inicia trabalho na vaga aberta por Valentim

O Palmeiras iniciou a pré-temporada também com uma novidade em sua comissão técnica fixa. Cláudio Prates, ex-funcionário do América-MG, lanterna do último Campeonato Brasileiro, passa a ocupar a vaga aberta por Alberto Valentim, que virou técnico do Red Bull Brasil, como auxiliar permanente.

Cláudio é gaúcho de Rosário do Sul e tem 51 anos. Foi atacante de Vasco, Bragantino, Juventus, Vitória, Caxias, Figueirense e ABC, entre outros clubes do País, também com experiência em times da Eslováquia e da Arábia Saudita.

Formado em educação física, o novo auxiliar palmeirense passou pelo futebol do Catar e por clubes como Brasiliense, Paysandu, Sport, Joinville e Remo, entre outros. Atuou no América-MG de 2011 a outubro do ano passado e chegou a assumir o time de forma interina.

Além de Cláudio Prates, o Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira com os reforços dos meias Hyoran, Raphael Veiga e Michel Bastos, além do atacante Keno, já apresentado. O meia venezuelano Alejandro Guerra e o volante Felipe Melo ganharam mais alguns dias de férias.

Em seu primeiro compromisso na temporada de 2017, o Palmeiras enfrentará a Chapecoense em 21 de janeiro, na Arena Condá, em um amistoso de caráter beneficente. A estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, será em 5 de fevereiro, no Palestra Itália.