Autor do gol palmeirense vê “empate de bom tamanho” em Araraquara

No encerramento de sua participação na primeira fase da Copa São Paulo, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com a Ferroviária na tarde deste sábado, em Araraquara. Para o zagueiro Léo Santos, autor do gol alviverde, o resultado foi satisfatório, uma vez que garantiu a liderança do Grupo 7.

Com sete pontos ganhos, o Palmeiras se classificou para enfrentar o Sport na próxima fase do tradicional torneio dedicado aos juniores. A Ferroviária, por sua vez, terminou com cinco pontos e também avançou – na sequência, o time de Araraquara pega o Batatais.

“Foram partidas difíceis, mas soubemos lidar com isso. Graças a Deus, ganhamos os dois primeiros jogos. Hoje, infelizmente não saímos com a vitória, mas o empate está de bom tamanho, porque a classificação veio de qualquer forma”, disse Léo Santos ao Sportv.

Na medida em que já entrou em campo classificado diante da Ferroviária, o técnico João Burse decidiu poupar alguns titulares, como o centroavante Gabriel Barbosa, autor de dois gols na partida anterior. Satisfeito com o empate, Léo Santos tratou de valorizar o elenco palestrino.

“É um grupo. O professor sabe que, se precisar, quem entrar vai dar conta do recado e foi isso que aconteceu. Não saímos com a vitória, mas o empate ficou de bom tamanho para a gente”, repetiu o garoto, contente pelo gol. “Foi um lance meio rápido. Fui para a segunda trave e, graças a Deus, consegui empurrar a bola para o gol”, descreveu.

As datas e locais dos confrontos válidos pela segunda fase da Copa São Paulo de Juniores ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Sob o comando do técnico João Burse, o Palmeiras tenta ganhar o torneio pela primeira vez em sua história.