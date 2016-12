Autor valoriza “Cucabol” em lançamento de livro oficial do enea

O jornalista Mauro Beting usou uma camiseta com a inscrição “Cucabol” durante o lançamento do livro “Meu nome é Enea – O maior campeão do Brasil”, realizado na noite terça-feira. Coautor da obra oficial do eneacampeonato palmeirense, ele valorizou o estilo de jogo implantado pelo técnico Cuca no Campeonato Brasileiro 2016.

Simbolizado pelos arremessos laterais do meio-campista Moisés para a grande área, o termo “Cucabol”, criado pelo comentarista Mauro Cezar Pereira, da ESPN Brasil, foi usado para criticar o futebol apresentado pelo Palmeiras em parte do torneio nacional.

Curiosamente, com uma campanha de 11 vitórias, três empates e cinco derrotas (36 pontos), o Palmeiras fez a menor pontuação no primeiro turno do Brasileiro por pontos corridos. Em seguida, com 13 vitórias, cinco empates e uma derrota (44 pontos), protagonizou a melhor metade do torneio com 20 clubes, iniciado em 2006.

“O Palmeiras há muito tempo não jogava tão bonito como fez no primeiro turno. No segundo, nem tanto. Ainda assim, conseguiu a melhor campanha dentro da tese do Cuca: ‘Não quero jogar bem e bonito como já joguei. Quero ser campeão’. Então, foi muito melhor do que a encomenda”, disse Beting, amigo de Mauro Cezar Pereira.

Com 24 vitórias no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras repetiu o recorde de Corinthians (2015) e Cruzeiro (2014). O time de Cuca ainda terminou com o melhor ataque (62), a melhor defesa (32, ao lado do Atlético-PR) e o menor número de derrotas (seis) da última edição.

Sob o comando de Cuca, o Palmeiras quebrou um jejum de 22 anos sem conquistar o título brasileiro. A despeito do sucesso, o treinador resolveu deixar o clube alviverde por razões pessoais e será substituído por Eduardo Baptista a partir da temporada de 2017.

“Saem personagens muito importantes, como o Cuca, o Gabriel Jesus e o Paulo Nobre. Certamente, o time em 2017 vai ser diferente. Mas por tudo que conquistou desde 2015, o Palmeiras voltou a ser Palmeiras. Como qualquer gigante, pode sofrer momentos de alternância, mas já tem uma base sólida para seguir forte e sonhar com títulos”, afirmou Beting.

O livro “Meu nome é Enea – O maior campeão do Brasil” foi escrito pelos jornalistas Mauro Beting e Bruno Elias. Editada pela Onze Cultural e pela Zinnerama, a obra lançada pelo Palmeiras na noite de terça-feira está à venda por R$ 89,90.