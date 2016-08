Moisés sai mancando, e Cuca considera priorizar torneio em breve

Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras estreou na Copa do Brasil com uma vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-PB na noite de quarta-feira. O meio-campista Moisés deixou o Estádio Palestra Itália mancando, e o técnico Cuca admitiu a possibilidade de priorizar um torneio em breve.

Algoz do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no último domingo, o Palmeiras entrou com força máxima na Copa do Brasil para enfrentar o Botafogo-PB, já que terá uma semana antes do confronto com o São Paulo. Questionado sobre os dois torneios, Cuca citou o lesionado Moisés.

“Eu acho que mais adiante é necessário priorizar alguma competição. Se houvesse jogo no final de semana, teríamos perdido uma peça chave. Não tem quem aguente essa batida. Dizem que é time de Terceira Divisão, mas viram o desgaste que tivemos?”, questionou o técnico.

Moisés deixou a partida contra o Fluminense com cãibras no final de semana, mas conseguiu reunir condições para permanecer na equipe titular diante do Botafogo-PB. Ainda no primeiro tempo, o meio-campista sentiu lesão e acabou substituído pelo volante Gabriel.

“Se tiver necessidade, vamos priorizar”, reiterou Cuca, sem abrir mão de um dos torneios. “Isso não significa dizer ‘não’ ao campeonato, mas sim colocar jogadores que de repente não vêm tendo tantas oportunidades”, acrescentou o técnico.

Após estrear com vitória na Copa do Brasil, o Palmeiras treina na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta-feira, quando Moisés será reavaliado pelo departamento médico do clube. Na temporada de 2016, o jogador de 28 anos acumula 24 partidas e três gols.

Atual líder do Campeonato Brasileiro com 43 pontos, três a mais que o Flamengo, o Palmeiras retoma a disputa do torneio apenas na próxima semana. Às 21h45 (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Estádio Palestra Itália, o time alviverde pega o São Paulo.

Recomendado para você