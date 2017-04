Artilheiro, Willian se aproxima de sua marca de gols em 2016

Willian chegou ao Palmeiras como substituto de Gabriel Jesus e aspirante a titularidade como centroavante do Verdão. Pouco depois, porém, a contratação milionária de Miguel Borja ofuscou o ex-cruzeirense, que acabou relegado ao banco de reservas. Mesmo assim, Bigode mostra números e uma disposição tática que o credenciaram a ser titular, pelo lado direito na linha de meio-campistas escalada por Eduardo Baptista.

Em 2016, atuando pelo Cruzeiro, Willian anotou apenas sete gols em todo o ano. Já nesta temporada, são cinco bolas nas redes apenas na disputa do Campeonato Paulista. O número, inclusive, coloca Bigode como artilheiro do Verdão.

“Desde minha chegada, sabia que não seria fácil ser titular, pela concorrência, pela disputa. Tem a pressão do torcedor, até pelo grupo que o Palmeiras construiu. Mas me dedico, aproveito as oportunidades, não tem que se empolgar, já achar que já está bom. Me sinto titular. Sinto que tenho importância. Quando entrar no início da partida ou no meio, sempre farei o meu melhor”, afirmou o camisa 29, melhor em campo na última sexta.

Willian abriu o placar na vitória sobre o Novorizontino. Veja as fotos:

“É claro que a gente fica feliz por ser artilheiro do time, mas fico mais contente ainda pela classificação, pelo empenho, pela partida que o Palmeiras fez. O individual é importante, mas vou ficar mais feliz ainda se a gente for campeão. O Borja perguntou quantos gols eu tinha, quem era o artilheiro. Eu falei que isso é muito bom. Ele já tem quatro, eu tenho cinco, o Dudu tem quatro também. Isso mostra a força do grupo, mostra que não tem vaidade, quem está melhor colocado é que recebe a bola. Assim a gente vai conseguindo nossos objetivos”, completou.

Com Willian mais uma vez titular, o Alviverde agora volta suas atenções para seu principal objetivo na temporada. Nesta quarta-feira, a equipe recebe o Peñarol, em sua volta ao Palestra Itália, às 21h45 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.