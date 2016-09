Artilheiro dos clássicos, Rafael Marques mira jogo contra o São Paulo

O atacante Rafael Marques costuma brilhar nos confrontos com os principais adversários do Palmeiras. Autor de sete gols em clássicos, o jogador já pensa na partida contra o São Paulo, marcada para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Palestra Itália.

“Hoje o meu foco é jogar e atuar bem. Esse negócio de (fazer gols em) clássico, deixo para a imprensa e a torcida. Claro que gosto muito de partidas assim, é uma atmosfera diferente. Tenho sorte de sempre marcar gols em clássicos. Se eu jogar, espero que neste não seja diferente. Mas o mais importante é fazer três pontos”, afirmou.

Desde que foi recontratado pelo Palmeiras a pedido do técnico Oswaldo de Oliveira em 2015, Rafael Marques anotou sete gols em clássicos. Coincidentemente, o próximo adversário no Campeonato Brasileiro é a maior vítima do jogador, que marcou três contra o São Paulo, dois contra o Corinthians e dois contra o Santos.

“Independentemente da situação do São Paulo, os clássicos têm outra atmosfera”, alertou Rafael Marques, já que o rival vive profunda crise. “Não vai ser fácil. É em jogos assim que eles vão procurar motivação para sair desse momento. Espero que não seja contra nós”, acrescentou.

No período em que vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Cuca, Rafael Marques chegou a ser assediado por alguns clubes, entre eles o próprio São Paulo. Com gols nos recentes duelos com Ponte Preta e Botafogo-PB, o experiente atacante de 33 anos ganhou espaço novamente.

“Não foi só o São Paulo que me procurou. Querendo ou não, por não estar jogando muito, você se chateia, mas sou um dos primeiros e chegar e um dos últimos a ir embora. Mesmo sem jogar aqui, o Cuca e a direção contavam comigo. Eu sabia que a qualquer momento poderia ter minha oportunidade”, disse Rafael Marques.

Convocado para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias, Gabriel Jesus enfrenta a Colômbia às 21h45 (de Brasília) de terça-feira, em Manaus. Caso o jovem não reúna condições para pegar o São Paulo no dia seguinte, Rafael Marques tem mais chance de seguir entre os titulares no clássico.

Veja lista com os sete gols de Rafael Marques em clássicos pelo Palmeiras:

25/03/2015: Palmeiras 3 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – 2 gols marcados

19/04/2015: Corinthians 2 x 2 Palmeiras – Campeonato Paulista – 1 gol marcado

31/05/2015: Corinthians 0 x 2 Palmeiras – Campeonato Brasileiro – 1 gol marcado

28/06/2015: Palmeiras 4 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – 1 gol marcado

24/04/2016: Santos 2 x 2 Palmeiras – Campeonato Paulista – 2 gols marcados

