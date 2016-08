Arouca refuta acusação de doping e fala em ‘imagem arranhada’

A polêmica acusação de doping incomodou Arouca. Na noite desta quarta-feira, o volante do Palmeiras usou uma rede social para se manifestar publicamente sobre o caso. O atleta garantiu que nunca fez uso de substância proibida para otimizar seu desempenho e que sempre procurou os médicos dos clubes em que atuou para orientá-lo com medicamentos.

O suposto caso de doping de Arouca seria por causa do uso do medicamento Triancil, que contém a substância anti-inflamatória proibida hexacetonida de triancinolona. Em entrevista coletiva realizada na Academia de Futebol, o médico do Palmeiras, Dr. Rubens Sampaio, negou que remédio represente dopagem.

O volante palmeirense foi submetido a uma cirurgia no menisco lateral do joelho esquerdo em junho e, quando se preparava para voltar a jogar, apresentou um processo inflamatório no local, agravado no dia 13 de julho, quando o Palmeiras se preparava para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jogador foi pego no exame antidoping.

Confira o comunicado oficial de Arouca sobre o caso:

Olá, pessoal!

Na tarde de ontem, fui surpreendido com a notícia de que havia testado positivo no exame antidoping. Foi um grande choque para mim, já que prezo pelo jogo limpo e jamais usei qualquer substância ilícita ou tomei qualquer tipo de medicamento sem conhecimento do departamento médico. Sempre me cuidei e procurei saber dos médicos do clube a respeito de remédios, injeções e tudo que precisei usar em tratamentos de contusões, justamente para não ter esse tipo de problema. Não seria diferente agora, no auge da experiência de quase 15 anos no futebol profissional.

Por isso, gostaria de deixar claro que não usei nenhum tipo de substância para me beneficiar e nem melhorar o meu desempenho atlético. Em momento algum fui imprudente ou negligente neste caso ou durante minha trajetória. Venci minhas dores e os problemas físicos, que fazem parte da rotina de um atleta, de maneira correta e honesta por todos esses anos no esporte. Não foi diferente dessa vez, como bem frisaram os médicos do clube na coletiva de imprensa realizada na Academia de Futebol hoje à tarde.

Respeito a comunidade do futebol e do esporte, faço controles antidoping frequentemente e jamais colocaria a minha reputação ou a de colegas em risco. Portanto, não aceito ter a minha imagem arranhada por uma indevida acusação de doping, já que não o pratiquei.

Aproveito para agradecer a todos pelo carinho e pelas mensagens de apoio que vocês têm me enviado.

Arouca

