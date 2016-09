Após sair de campo com dores, Gabriel Jesus será reavaliado nesta segunda

Next

Apesar do empate sem gols contra o Grêmio, resultado considerado bom pelo Palmeiras, o torcedor alviverde saiu de campo com uma preocupação: o artilheiro Gabriel Jesus sentiu dores na virilha e pediu para deixar o campo já na reta final do segundo tempo. Nesta segunda-feira, o atacante passará por exames para detectar a gravidade da lesão.

A comissão técnica do Verdão, porém, tratou de negar que a fadiga do jogador causou o desconforto, já que Jesus atuou três vezes num intervalo de seis dias: antes do Grêmio, na terça pela Seleção Brasileira contra a Colômbia e quarta contra o São Paulo.

“Todos os marcadores de fadiga estavam normalizados, depois desses dois dias de trabalho ele (Gabriel Jesus) estava tranquilo. Ele teve uma lesão no adutor, músculo da virilha, que está mais ligado a movimentos mecânicos do que fadiga, então não tem nada a ver com sequência de jogos”, declarou o médico do Palmeiras, Dr. Rubens Sampaio.

O técnico Cuca também defendeu a decisão de escalar o camisa 33. “Nesse momento, as pessoas oportunistas podem falar: ‘Ah, colocou o guri para jogar de novo, por isso machucou’. A fisiologia do Palmeiras é boa e nos deu os 100%. Essa lesão poderia acontecer em qualquer um”, declarou o treinador na entrevista coletiva pós-jogo.

Gabriel Jesus deixou o campo para a entrada de Rafael Marques aos 31 minutos do segundo tempo. A joia alviverde já corria o risco de ficar de fora do duelo decisivo contra o Flamengo na quarta-feira, afinal, está pendurado com dois cartões amarelos.

