Após ‘levar’ Dudu à Seleção, Eduardo foca em Rafael falso 9 e Egídio titular

Em apenas três meses de trabalho, já é possível observar mudanças no plano tático e técnico de jogadores do Palmeiras sob o comando do técnico Eduardo Baptista. O capitão Dudu, figura constante apenas pelo lado esquerdo do ataque sob o comando do técnico Cuca, na campanha do título brasileiro de 2016, passou a exercer diversas funções de meio-campo com o atual treinador para que fosse um jogador mais completo e com espaço na Seleção Brasileira.

O trabalho com o camisa 7 mostrou resultado e Dudu foi convocado para o time canarinho de Tite. Agora, Eduardo Baptista já tem novos alvos a serem trabalhados no Palmeiras: Rafael Marques como falso 9, e o poder de marcação de Egídio para que o camisa 6 possa virar titular.

“O Rafael Marques prefere jogar pelo lado, no Japão teve sucesso jogando assim. Mas eu vejo ele como um falso 9. Contra o Mirassol, de propósito, coloquei ele e Willian para fazerem essa troca. Estamos treinando assim, e com entrosamento esperamos buscar, mas é uma opção boa para a gente”, afirmou Eduardo Baptista, antes de detalhar o trabalho com o lateral esquerdo Egídio.

“Eu fiquei muito contente com a partida que o Egídio fez contra o Mirassol. Defensivamente, ele pegou um lado forte, com Tony e Rodolfo e ele conseguiu neutralizar. Era o melhor lado do Mirassol. Ele marcou e jogou. Ficamos contentes, porque trabalhamos para ele evoluir defensivamente, ser um jogador completo, virar titular. Ele tem um potencial muito grande e é uma luta minha diária para ele evoluir”, completou.

Leia mais:

Felipe Melo mantém polêmica da Vila: “Não sabe brincar, sai do play”

Rafa Marques celebra gol e agradece apoio da “família Palmeiras”

Eduardo valoriza atenção ao banco: “Não pode haver zona de conforto”

Rafael Marques fez nesta quarta-feira, contra o Mirassol, seu primeiro jogo oficial pelo Palmeiras na temporada, no qual anotou o gol que abriu caminho para o triunfo por 2 a 0. Já Egídio é reserva do veterano Zé Roberto, mas joga sempre que o camisa 11 é poupado, ou deslocado para o meio-campo.