Após falar em Mundial em 2016, Dracena prega Verdão “pés no chão”

Pelo segundo ano consecutivo, a Copa Libertadores da América é o maior objetivo do Palmeiras na temporada. Desta vez, porém, o time adota um discurso bem diferente sobre a disputa da competição. Se em em 2016 o Verdão iniciou a temporada falando na disputa do Mundial Interclubes, presumindo o título do torneio, a eliminação na primeira fase alterou o discurso dos atletas, que pregam pés no chão para a disputa.

“Até eu caí nessa (de falar do Mundial em 2016 – em sua apresentação). Ser eliminado na primeira fase faz você refletir, vamos com pés no chão. Libertadores é complicado, com time de muito nome ou menos expressão. O respeito temos de ter com todos os adversários. O Atlético Tucumán é muito qualificado e temos de ter cuidado”, afirmou o zagueiro Edu Dracena.

O discurso de Dracena é de alguém experiente e vitorioso em disputas de Copa Libertadores. Campeão em 2011 pelo Santos, o experiente zagueiro vai jogar sua sexta edição do torneio sul-americano enquanto o Atlético Tucumán joga pela primeira vez. Garantido como titular na estreia do Palmeiras por conta da suspensão do zagueiro Yerry Mina, o beque faz projeções da estreia do Verdão e espera dificuldades contra a equipe novata na competição.

“Temos um time experiente em Libertadores. A dificuldade que vamos enfrentar é como em todos jogos nessa competição, não é porque o Atlético Tucumán é um pouco desconhecido dos brasileiros que não será assim. Vimos vídeos e sabemos que eles têm um time qualificado, que pressiona pela bola, e fez uma classificação épica. Primeira vez na história. Vão jogar o jogo da vida, e para o Palmeiras não pode ser diferente. A primeira partida é muito importante, porque dá confiança no campeonato e no grupo, que começa a respeitar mais a sua equipe”, concluiu.

O Palmeiras embarca para a Argentina na noite desta segunda-feira, às 21h30. Amanhã, Zé Roberto concede coletiva durante a tarde e, às 20h, o Verdão fará um treino fechado para a imprensa no estádio Monumental Presidente José Fierro, local da partida. O confronto com o Atlético de Tucumán, pela estreia na Copa Libertadores, está marcado para quarta-feira, às 21h45.