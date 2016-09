Após empate, Cuca tem longa conversa com elenco em Atibaia

Futebol Veja as fotos do treino do Corinthians

O Palmeiras voltou aos treinamentos nesta quinta-feira após o empate em 1 a 1 contra o Flamengo, na última quarta, no Palestra Itália. Visando se concentrar para o clássico do próximo sábado, diante do Corinthians, a comissão técnica optou por levar o elenco para treinar em Atibaia, cidade a cerca de 66km de São Paulo.

Antes do início da atividade desta quinta, o técnico Cuca teve uma longa conversa com todo o elenco alviverde, que durou cerca de meia hora. Logo após, os jogadores realizaram aquecimento e foram separados em dois grupos.

Os reservas foram a campo e fizeram um trabalho em campo reduzido comandado pelo auxiliar-técnico Alberto Valentim. Já os titulares do jogo diante do Flamengo, entre eles Lucas Barrios, que entrou logo após o intervalo, fizeram apenas um trabalho de recondicionamento físico na beira do gramado e depois seguiram para a academia.

O goleiro Fernando Prass, que sofreu uma lesão no cotovelo e passou por cirurgia, fez um trabalho separado do restante do grupo. A atividade realizada pelo arqueiro, no entanto, foi apenas para manter o preparo físico, sem a prática de exercícios com bola.

Nesta sexta-feira, às 9h30 (de Brasília), o Palmeiras trabalha novamente em Atibaia, desta vez em treino fechado, e termina sua preparação para o clássico diante do Timão, que está marcado para o próximo sábado, às 16 horas, na Arena Corinthians, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

