Após derrota, Vitor Hugo tranquiliza torcida e pede atenção a gols bobos

O zagueiro Vitor Hugo tratou de acalmar os torcedores palmeirenses mais alarmistas após a derrota por 1 a 0 para o Ituano, neste domingo, no Novelli Júnior. O jogador afirmou que tropeços no início da temporada, sobretudo fora de casa, poderão ser normais para o Verdão.

Nos minutos finais da partida, um grupo de torcedores passou a pedir a volta do técnico Cuca ao Palmeiras. Os protestos contra o treinador Eduardo Baptista não tiveram quórum no estádio e cessaram poucos segundos depois.

“Foi uma derrota fora de casa, não tem nada de absurdo aí”, afirmou o jogador, que não deixou de atentar para os erros cometidos pelo Palmeiras na partida.

A equipe sofreu um gol do volante Guly, aos seis minutos da etapa complementar, após um erro de marcação em uma cobrança de escanteio. Edu Dracena ficou parado na área e Thiago Santos não chegou a tempo de impedir o atleta do Ituano de cabecear sem tirar os pés do chão.

“Tomamos um gol de bola parada. Foi uma jogada previsível, trabalhamos muito isso. Vamos tentar melhorar no dia a dia, porque não podemos levar esses gols bobos, não”, afirmou.

O reforço nos trabalhos também foi um pedido do goleiro Fernando Prass e do volante Thiago Santos. O Palmeiras teve a semana cheia para trabalhar, mas não conseguiu encaixar seu estilo de jogo na ausência do lesionado Tchê Tchê.

“Sabíamos que não seria fácil jogar no interior de São Paulo. Tínhamos que ter ganhado o jogo, mas infelizmente não deu. Temos que trabalhar muito para fazer melhor na próxima vez”, declarou Thiago Santos.

O Verdão, que não perdia um jogo desde 29 de outubro – derrota por 1 a 0 para o Santos -, é só o terceiro colocado no Grupo B do Campeonato Paulista, com três pontos. A liderança está com o Santo André, que chegou aos cinco pontos após a vitória conquistada sobre o Corinthians, no sábado.

O próximo compromisso do Palmeiras será disputado na quinta-feira, contra o São Bernardo, no Palestra Itália.