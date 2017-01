Antônio Carlos esquece Corinthians e já vislumbra vaga em zaga campeã

O zagueiro Antônio Carlos, de 23 anos, foi o quinto reforço apresentado pelo Palmeiras neste ano. Após vestir a camisa 25 nesta segunda-feira, o jogador procurou esquecer o passado no rival Corinthians e prometeu trabalhar forte para conquistar um espaço na zaga menos vazada do último Brasileirão.

O atleta terá a altura como um trunfo para conquistar a vaga na equipe principal. Com 1,91m, Antônio Carlos afirmou que é “bom na bola aérea, com bons fundamentos para atacar e defender”. Ele brincou dizendo que poderá constituir uma zaga de “arranha-céus” com Mina ou Vitor Hugo, de 1,95m e 1,87m.

“Estamos em São Paulo, né? É a cidade dos arranha-céus, como dizem os Racionais MC’s”, sorriu o zagueiro, parafraseando a letra de Negro Drama, uma das canções mais famosas do grupo de rap paulistano.

Mina e Vitor Hugo foram dois dos pilares do Verdão na conquista do título brasileiro, sofrendo só 32 gols nas 38 rodadas disputadas. Para cavar um espaço no setor defensivo, o novato diz que se doará ao máximo nos treinos comandados por Eduardo Baptista. Ele trabalhou com o treinador na Ponte Preta, no ano passado.

“Minha ambição é trabalhar forte e ajudar os companheiros. O Palmeiras foi campeão com a zaga menos vazada, então tenho total respeito a todos que estão aqui. Mas vou buscar o meu espaço”, afirmou. “Temos 82 jogos pela frente. O Eduardo vai precisar de todo mundo. Vou aproveitar a chance quando ela aparecer”.

Com um forte sotaque carioca e sorridente, Antônio Carlos só poupou palavras na hora de falar da passagem pelo Corinthians. O jogador se profissionalizou no arquirrival após marcar dois gols na conquista do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2012, contra o Fluminense.

“Eu me senti muito bem com a camisa do Palmeiras”, disse o zagueiro. “O Corinthians já passou. Fiz o que tinha que ser feito por lá. Fiz os gols da Copinha, aprendi muito com o Tite. Mas isso tudo já é passado. Vim para o Palmeiras e vou trabalhar muito para conquistar o meu espaço e dar títulos a este clube”, completou.

A primeira chance de Antônio Carlos no Palmeiras poderá vir no sábado, em amistoso contra a Chapecoense, na Arena Condá. Mina se apresentou só no domingo à comissão técnica e dificilmente terá condições de viajar com o grupo. Edu Dracena deve formar a zaga titular com Vitor Hugo, mas Eduardo Baptista poderá usar o reforço ao longo do duelo.