Antônio Carlos destaca honra e aprendizado por jogar com Dracena

Antônio Carlos não é o zagueiro mais jovem do Palmeiras, mas tem aprendido muito com seus companheiros com mais rodagem no futebol. Aos 24 anos, o zagueiro é dois mais velho que Yerry Mina e Thiago Martins, mas tem assimilado lições passadas pelos zagueiros mais novos, além dos mais experientes Edu Dracena e Vitor Hugo.

“Eu aprendo muito, o Palmeiras teve a melhor zaga do ano passado. Aprendo muito, foi uma honra jogar com o Edu Dracena na Argentina (contra o Atlético Tucumán, pela Libertadores). O Mina me ensina muito, apesar de ser mais novo, ele já é mais rodado. O Vitor Hugo… Busco aprender com todos, um pouco com o Zé Roberto, um pouco com o Felipe Melo… Acho que isso me faz evoluir cada dia mais”, afirmou o palestrino.

Antônio Carlos tem apenas um jogo pelo Palmeiras, contra o Atlético Tucumán, na Argentina, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Na ocasião, o zagueiro entrou na vaga de Michel Bastos para recompor o sistema defensivo após a expulsão de Vitor Hugo. Com uma atuação segura, o defensor cortou 24 bolas aéreas e teve bom desempenho ao lado de Edu Dracena, com quem disse ter a honra de jogar.

Já contra o Mirassol, tem presença garantida entre os titulares, já que Yerry Mina está na seleção a Colômbia, e Vitor Hugo suspenso pela Federação Paulista pela cotovelada no corintiano Pablo, no último Derby.

“Motiva estrear como titular, e o primeiro passo é não tomar gol, ajudando os companheiros a desarmar e a organizar o time. É uma honra jogar ao lado do Edu Dracena, ele me ajudará muito, assim como foi contra o Tucumán. Tentaremos não levar gol para sair com a vitória”, completou.

Palmeiras e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), no estádio Palestra Itália, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Verdão já está matematicamente classificado para as quartas de final do Estadual, e lidera o Grupo C e a classificação geral da competição com 21 pontos. Já o Mirassol é o segundo do Grupo D com 14, um a mais que o terceiro colocado Santos.