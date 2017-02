Antes de reencontro, Egídio relembra aposta com Alberto Valentim

O confronto entre Palmeiras e Red Bull, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Paulista, marcará o reencontro dos atletas do Verdão com Alberto Valentim, ex-auxiliar do clube e hoje técnico do Toro Loko. Com uma relação próxima com o ex-lateral-direito, Egídio se mostrou na torcida pelo amigo e revelou uma aposta com Valentim, ainda nos tempos de Verdão.

“O Alberto Valentim é grande profissional, gente fina pra caramba. Torço muito por ele na carreira. Quando fazíamos trabalho de posse de bola e de cruzamento (no Palmeiras), ele brincava que era “cruzamento Série A”. Inclusive, a gente fez uma apostinha de uma garrafa de vinho, eu cruzando pela esquerda e ele pela direita. Ele perdeu e não me pagou até hoje (risos). Vou cobrar dele sexta-feira”, afirmou o lateral-esquerdo.

Alberto Valentim chegou ao Palmeiras em 2014 para ser auxiliar técnico na comissão fixa do clube, e comandou o time como treinador interino em algumas oportunidades. Para 2017, Valentim foi cotado para ser o substituto de Cuca, mas era apenas a terceira opção, atrás de Roger Machado e Eduardo Baptista, que acertou com o Verdão.

Com a saída de Alberto Valentim, Egídio tem um novo companheiro mais próximo no Verdão. O meia Michel Bastos, conhecido pelo jeito descontraído nos treinos, fez amizade rapidamente com o lateral-esquerdo do Palmeiras.

“Quando ele chegou, conversamos, trocamos ideia e nos identificamos bastante. Conversamos até fora de campo, gostamos de resenha, brincamos pra caramba. Ele já fez dois gols e espero que nos ajude mais e mais”, concluiu.

Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras só volta a campo na sexta-feira, dia 3, às 21h05 (de Brasília), para enfrentar o RB Brasil, em Campinas. Já na Copa Libertadores da América, o Verdão estreia na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Atlético Tucumán, na Argentina.