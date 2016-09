Antes de julgamento por doping, Arouca é suspenso por 30 dias

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

O volante Arouca, do Palmeiras, foi suspenso preventivamente pelo STJD, por conta do caso de doping, divulgado esta semana. O atleta está fora por 30 dias, como de praxe nestes casos, e o departamento jurídico do clube tem cinco dias para iniciar a defesa do jogador.

Arouca foi flagrado no exame realizado após a partida contra o Internacional, no dia 17 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. A substância utilizada foi Hidroxytriamcinolone acetonide, proibida pelos regulamentos da CBF e da Fifa. O Verdão foi comunicado nesta quinta-feira da suspensão de seu atleta.

O Palmeiras abriu mão de realizar a contraprova. Após a divulgação do caso, o departamento médico do Verdão concedeu entrevista coletiva e garantiu que não houve doping. Se for punido, Arouca pode ficar, caso receba pena máxima, quatro anos fora de ação.

Curiosamente, no mesmo jogo, vencido por 1 a 0 pelo Palmeiras, o goleiro Jacsson, reserva do Internacional, também foi flagrado no exame antidoping.

Confira o comunicado do STJD:

“Comunicamos que o Dr. Auditor Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Dr. Ronaldo Botelho Piacente, de acordo com o disposto no Art.102 do CBJD, aplicou a suspensão preventiva por 30 (trinta) dias ao atleta Marcos Arouca da Silva, atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Determinou, outrossim, a abertura de vista ao atleta, para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, defesa escrita e provas que pretender produzir”.

