Antes de Derby, Palmeiras enfrenta Flamengo com sete pendurados

Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vive uma sequência decisiva para suas pretensões no torneio nacional. Depois de enfrentar o Flamengo na noite desta quarta-feira, o time comandado pelo técnico Cuca no próximo sábado pega o Corinthians e pode sofrer com desfalques no Derby.

O Palmeiras iniciará a partida contra o Flamengo com sete jogadores pendurados. Vitor Hugo, Dudu, Cleiton Xavier, Gabriel, Matheus Sales, Gabriel Jesus e Rafael Marques acumulam dois cartões amarelos. O volante Arouca, recentemente liberado após acusação de doping, está na mesma situação.

Com exceção de Arouca, todos os pendurados foram relacionados para o confronto com o Flamengo, marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. Caso sejam advertidos pelo árbitro André Luiz de Freitas Castro, ficarão fora do clássico com o Corinthians.

Embora esteja relacionado pelo técnico Cuca para enfrentar o Flamengo, Gabriel Jesus tem chances remotas de participar do jogo e pode até mesmo ser cortado do banco de reservas, já que ainda se recupera de lesão muscular sofrida na partida diante do Grêmio.

Cuca, por outro lado, tem dois reforços para a partida desta quarta-feira. O versátil Jean, que vem atuando como lateral direito, e o zagueiro colombiano Yerry Mina voltam a ficar à disposição do treinador após uma partida de suspensão automática.

O jogo entre Palmeiras e Corinthians, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem início previsto para as 16 horas de sábado, em Itaquera. Pensando no Derby, o time alviverde treinará em um hotel resort na cidade de Atibaia na quinta e na sexta-feira.

