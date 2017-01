Jogo beneficente coroa solidariedade do Palmeiras à Chapecoense

Palmeiras e Chapecoense disputam suas primeiras partidas na temporada às 16h30 (de Brasília) deste sábado, na Arena Condá. O amistoso beneficente coroa a série de ações tomadas pelo clube palestrino desde o acidente sofrido pela delegação da equipe catarinense.

Toda a renda da partida entre Palmeiras e Chapecoense será revertida ao time da casa. A partida na Arena Condá marca ainda a troca de faixas entre o campeão brasileiro e o ganhador da Copa Sul-Americana, nomeado pela Conmebol após o acidente.

Logo depois da tragédia, o Palmeiras, então presidido por Paulo Nobre, manifestou o desejo de enfrentar o Vitória pela última rodada do Campeonato Brasileiro com a camisa da Chapecoense. No entanto, acabou desaconselhado a fazê-lo pela CBF, receosa com um eventual tapetão.

O Palmeiras, então, apenas entrou em campo com o uniforme do time catarinense no Estádio Barradão. Nas camisas de jogo, os atletas palestrinos exibiram os nomes dos colegas vitimados no acidente – Alecsandro lembrou Bruno Rangel ao marcar e ficou emocionado.

Com o elenco dizimado, a Chapecoense contou com apoio do Palmeiras na formação do grupo para a temporada de 2017. Por empréstimo, o time palestrino cedeu o lateral direito João Pedro, o zagueiro Nathan e o volante Amaral aos catarinenses.

Após o acidente ocorrido nas imediações de Medellín, vários clubes se prontificaram a contribuir com a reconstrução da Chapecoense. De acordo com a diretoria do time catarinense, o Palmeiras foi um dos poucos efetivamente disposto a ajudar no processo.

O amistoso será especial para o jovem meio-campista Hyoran, contratado pelo Palmeiras após disputar o Brasileiro pela Chapecoense. Na Arena Condá, o técnico Eduardo Baptista ganha uma chance testar seu esquema 4-1-4-1 e planeja promover a estreia do volante Felipe Melo.