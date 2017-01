Alvo do Corinthians, Gabriel não renovará contrato com o Palmeiras

O Palmeiras comunicou na noite desta quinta-feira que não renovará o vínculo do volante Gabriel. O jogador, que está na mira do rival Corinthians, teve o contrato encerrado no dia 31 de dezembro e está livre para conversar com outros clubes.

Gabriel tinha encaminhado um pré-contrato com o Palmeiras durante o Brasileirão, mas as negociações foram congeladas até o título ser conquistado. A dificuldade em retomar as conversas e o interesse de outros times pesaram na saída do atleta.

O Palmeiras tinha a prioridade para comprar o volante e havia formalizado uma proposta de R$ 5 milhões por parte dos direitos de Gabriel. O Monte Azul, clube ao qual o jogador está vinculado, rejeitou a oferta e manifestou o desejo de negociá-lo por R$ 14 milhões.

“O Verdão agradece ao atleta pelos serviços prestados ao longo dos dois últimos anos e deseja sucesso na sequência da sua carreira”, publicou o Palmeiras, por meio de um comunicado em seu site oficial.

Os valores também são um empecilho para o Corinthians, que não vive um bom momento financeiro. A diretoria do Timão aguardava um desfecho nas negociações com o Palmeiras para iniciar as tratativas pelo volante. A favor dos alvinegros está o bom relacionamento com a OTB Sports, empresa que gerencia a carreira do jogador.

A saída de Gabriel não trará grandes prejuízos ao treinador Eduardo Baptista, contratado para substituir Cuca no Palmeiras. O time possui um elenco recheado de meio-campistas e acertou a chegada de Felipe Melo para ser titular na Copa Libertadores de 2017.

Tchê Tchê e Thiago Santos disputarão vaga com Felipe Melo, uma vez que os volantes Arouca, Matheus Sales e Rodrigo não têm permanência garantida para esta temporada.

Para a torcida, no entanto, a saída de Gabriel é uma frustração. O volante chegou ao Palmeiras no início de 2015 e logo assumiu a titularidade da equipe dirigida por Oswaldo de Oliveira.

A entrega em campo rendeu o apelido de Pitbull ao atleta, mas a boa sequência foi interrompida por uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto daquele ano.

Ele só voltou a campo em 17 de março de 2016, diante do Nacional-URU, mas apresentou um novo problema físico quando lutava para encontrar espaço com Cuca. Sua primeira partida na campanha do eneacampeonato brasileiro foi no dia 28 de agosto, na vitória por 2 a 0 contra o Fluminense, em Brasília.

O último jogo disputado pelo volante no Palmeiras foi o triunfo por 2 a 1 diante do Vitória, em 17 de dezembro, no Barradão. Ele marcou um dos gols da equipe naquela partida.

Aos 24 anos, Gabriel deixa o Palmeiras com os títulos da Copa do Brasil 2015 e do Brasileirão 2016. Ele disputou 59 jogos pelo clube e marcou três gols nos dois anos em que defendeu a camisa alviverde.