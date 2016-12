Allione pode trocar Palmeiras pelo River Plate, diz empresário

O River Plate é o destino mais provável do meia Agustín Allione, que deve mesmo deixar o Palmeiras em 2017. Foi o que afirmou o empresário do jogador, Tomás Budelli, em entrevista a uma rádio argentina nesta quinta-feira, admitindo a saída do atleta do Verdão.

“Não haveria inconvenientes em sua saída do Palmeiras, menos ainda para um clube grande como o River. Hoje, o River seria a melhor opção em relação às demais ofertas”, afirmou Budelli à Rádio Rivadavia. “Estou buscando a melhor oferta para ele, e seria um prazer jogar no River”, acrescentou o agente, que revelou que o jogador também recebeu propostas de times do Brasil e do México.

Aos 22 anos, Allione chegou ao Verdão em 2014, junto do técnico Ricardo Gareca, mas acabou sentindo dificuldades na adaptação ao futebol brasileiro e não mostrou o futebol que o colocava como uma promessa do Vélez Sarsfield no início da carreira. O agente do jogador aponta as trocas de técnico no Palmeiras como causa da irregularidade do argentino.

“Allione tem 22 anos. Aqui (no Brasil) jogou pouco porque passaram vários técnicos desde que chegou. O (técnico Ricardo) Gareca que o trouxe, mas depois não teve continuidade. Quero que ele jogue em uma equipe na qual possa crescer”, comentou Budelli.

Se o destino do meio-campista for o River Plate, o contrato será de empréstimo por um ano – o jogador tem vínculo com o Palmeiras até o meio de 2019.