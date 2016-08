Allione exalta oportunidades e torce por sequência entre os titulares

Allione promete trabalhar forte para assumir titularidade no Palmeiras. Sofrendo com lesões constantes, a última delas no joelho e que o afastou dos gramados por mais de três meses, o jogador se recuperou e começou a ser utilizado por Cuca neste começo de segundo turno do Campeonato Brasileiro. Em busca de dar sequência às atuações e pleiteando vaga entre os titulares, o meia argentino garantiu que está focado e pretende ajudar o elenco alviverde.

“Me preparei durante as férias e comecei bem o ano, mas, infelizmente, tive alguns problemas de lesão e precisei parar para tratar. Isso me prejudicou bastante, só que já passou. O que importa agora é daqui para frente. Estou me dedicando demais, todos os dias, para provar que posso jogar e ajudar o Palmeiras no Brasileiro e na Copa do Brasil. Fiquei muito tempo fora e já tive a oportunidade de entrar em três partidas. Isso é bom para recuperar o ritmo e pegar mais confiança”, apontou o atleta.

Depois do período de recuperação, que abrangeu todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Allione participou de três das últimas quatro partidas do Verdão no torneio – Chapecoense, Vitória e Ponte Preta – mas saiu do banco de reservas, sem ter começado os confrontos.

Mesmo tendo ficado desde abril sem atuar, após passar por procedimento cirúrgico, o atleta de 21 anos e que chegou ao Palestra em 2014, é um dos principais goleadores da equipe em 2016, com cinco gols marcados e atrás, apenas, de Gabriel Jesus, Alecsandro e Dudu na artilharia.

Sobre a concorrência na saturada esquadra palmeirense, ele disse identificar que todos os companheiros têm qualidade, mas também destacou que fará de tudo para estar entre os 11 titulares.

“Respeito todos os meus companheiros e sei que todo mundo tem condições de jogar, mas farei de tudo para entrar em campo e ajudar o time a conquistar mais uma vitória. Nós respeitamos o Fluminense e sabemos que será uma partida bem complicada, ainda mais contra um adversário direto na luta pelas primeiras posições, mas iremos pra lá com o objetivo de ganhar a partida”, destacou, projetando o duelo contra o Tricolor carioca, no domingo, pela 22ª rodada do Brasileiro.

Confira a lista de artilheiros do Palmeiras em 2016:

1º – Gabriel Jesus (19)

2º – Alecsandro (10)

3º – Dudu (6)

4º – Allione (5)

5º – Cristaldo, Jean, Lucas Barrios, Rafael Marques e Vitor Hugo (todos com 4)

