Alejandro Guerra aparece no BID e poderá estrear pelo Palmeiras

O nome do venezuelano Alejandro Guerra foi cadastrado na tarde desta segunda-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O registro permite que o Palmeiras inscreva o meio-campista para a disputa do Campeonato Paulista.

Guerra ocupará a última das 28 vagas destinadas a jogadores do Palmeiras na competição estadual. O atleta é o favorito para atuar na vaga deixada por Tchê Tchê no meio-campo alviverde.

Autor do gol na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-SP, no domingo, no Palestra Itália, Tchê Tchê sofreu uma fratura na tuberosidade do úmero esquerdo e será desfalque por até seis semanas.

O técnico Eduardo Baptista vinha elogiando a condição física mostrada por Guerra na pré-temporada. O treinador salientou por mais de uma vez que a única pendência para a escalação do venezuelano era a burocracia. O meia demorou para obter o visto de trabalho no consulado de seu país.

A segunda partida do Palmeiras no Paulistão será disputada no domingo, contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior. O Verdão está no Grupo C da competição e lidera a chave ao lado do Novorizontino, ambos com três pontos somados.