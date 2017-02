Alecsandro provoca: “Vieram com tudo porque não têm Libertadores”

O centroavante Alecsandro foi um dos jogadores que mais falou após a derrota palmeirense por 1 a 0 para o Corinthians na noite desta quarta-feira, no estádio de Itaquera, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Incomodado com alguns questionamentos sobre a ação do técnico Eduardo Baptista no duelo, ele fez questão de diminuir o feito do adversário.

“Eles vieram com tudo porque não têm Libertadores para jogar, a gente tem. Sabíamos que esse jogo seria uma final para eles, mas o nosso planejamento tem muito mais coisa do que um jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista”, disse o centroavante, relembrando o fato de o clube do Parque São Jorge não ter se classificado para o torneio continental, enquanto o do Palestra Itália levou a vaga após o título brasileiro.

Apesar de alfinetar o adversário, Alecsandro reconheceu o mau futebol apresentado pelo Verdão, que teve um jogador a mais desde o final do primeiro tempo após a lambança do juiz Thiago Duarte Peixoto, expulsando o volante Gabriel erradamente no final do primeiro tempo ao confundi-lo com Maycon.

“Às vezes em que você está com um a mais, você está com superioridade e ai você tem que tomar conta do jogo, atacar mais. O Corinthians se fechou numa linha de 5 e ficou jogando para não tomar gol. Faltou um pouco mais de agressividade, ficou duas linhas de marcação deles, que é difícil de entrar. Mas acho que ficamos um pouco devagar, todos nós jogadores, desde o Prass até eu”, avaliou.

Após a provocação, o atacante fez questão de exaltar a entrega demonstrada pelo adversário, que conseguiu um gol no final, reclamando do fato de, mesmo em superioridade numérica, não ter conseguido dar nem um chute sequer ao gol do adversário.

“Não tivemos nenhuma chance de gol, mesmo com um a mais. A tática do Corinthians, para aquilo que se propôs a fazer, se saiu muito bem. Não acho que faltou empenho, tivemos um juiz confuso também. Nossa equipe sai derrotada com tristeza porque quem veste a camisa do Palmeiras sente dor nessa hora”, assegurou o jogador.