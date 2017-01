Ainda sem Mina e Moisés, Eduardo Baptista promove treino tático

O Palmeiras voltou a campo nesta terça-feira, no período da tarde, para realizar mais um treinamento visando à preparação para o amistoso diante da Ponte Preta, no próximo domingo. Ainda sem poder contar com o zagueiro Yerry Mina e o meia Moisés, o técnico Eduardo Baptista aproveitou para trabalhar sua equipe taticamente.

A atividade contou com treinos específicos para o setor defensivo e ofensivo do time. Para a defesa, Eduardo Baptista comandou um trabalho de saída de bola com marcação sob pressão do adversário. Já o ataque ensaiou viradas de jogo e movimentações rápidas dos jogadores de frente em busca do gol.

Assim como no treino da manhã, o zagueiro Yerry Mina e o meia Moisés não trabalharam com o restante do grupo dentro de campo. Ambos ficaram na parte interna do centro de excelência, buscando aprimorar o condicionamento físico.

Próximo de entrar em campo para enfrentar a Ponte Preta, o Palmeiras ensaiou a equipe que deve entrar em campo no treino desta manhã. Sem poder contar com Dudu e Vitor Hugo, que foram convocados para a Seleção Brasileira, o time foi escalado com Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Vitinho; Lucas Barrios.

Para o time que deve entrar em campo no domingo, porém, a expectativa é que Vitinho dê lugar a Dudu, que retorna a tempo de atuar. Já no setor de ataque, Lucas Barrios deve ser a grande novidade, já que no amistoso diante da Chapecoense, realizado no último sábado, a posição foi ocupada por Alecsandro.

O Palmeiras volta aos treinamentos na manhã desta quarta-feira, às 9h30(de Brasília). Antes de enfrentar a Ponte Preta, o Verdão ainda fará um jogo treino, atuando diante do Atibaia, na próxima quinta-feira.