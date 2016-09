Administradora troca BO por notificação, e Nobre pede desculpas

Depois de cogitar fazer um boletim de ocorrências, a construtora WTorre recuou e enviará apenas uma notificação ao Palmeiras para registrar a insatisfação com o comportamento do presidente Paulo Nobre na última quarta-feira. O mandatário se envolveu em uma confusão com um flamenguista dentro do estádio.

Quando o clube carioca abriu o placar no Palestra Itália, um torcedor rubro-negro comemorou no camarote vizinho ao de Nobre, fato que fez o presidente discutir e mandar seguranças retirar a pessoa do estádio.

Por acreditar que os camarotes da arena são um espaço privado e, portanto, não dizer respeito ao Palmeiras, a construtora interpretou que Paulo Nobre estava se intrometendo nos investimentos da empresa. A WTorre, no entanto, desistiu de registrar um BO depois que o departamento jurídico alertou que a ação deveria ser movida pelo torcedor envolvido no caso.

Na tarde desta quinta-feira, o Palmeiras se manifestou sobre o episódio. Como o clube mandante é considerado responsável por todos que estão dentro do estádio, Paulo Nobre teria tido receio do clube voltar a sofrer com punições impostas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), tendo em mente que o STJD havia determinado que não poderia haver torcedores flamenguistas na partida da última quarta-feira.

“O presidente Paulo Nobre reconhece que, influenciado pelo calor do jogo e pela preocupação de o clube poder ser mais uma vez penalizado, exaltou-se na discussão com os flamenguistas retirados do camarote. Por conta disso, pede desculpas aos envolvidos no incidente e àqueles que se sentiram ofendidos pela forma como caso foi conduzido”, disse o clube me nota oficial.

