Absolvido por doping, Alecsandro revela que pensou em se aposentar

Absolvido após acusação de uso de substância proibida, Alecsandro já está livre para vestir a camisa do Palmeiras. Aos 35 anos de idade, o centroavante chegou a pensar em encerrar sua carreira como atleta profissional após tomar dois anos de punição por doping.

Alecsandro testou positivo para O-dephenylandarine após o clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, e foi condenado a dois anos de suspensão em primeira instância. “Foi muito pesado para mim. Na hora em que tomei dois, abaixei a cabeça e pensei em encerrar minha carreira”, disse o jogador à TV Globo.

O centroavante cresceu de produção sob o comando do técnico Cuca e fazia uma boa temporada até a acusação de doping – em 2016, tem 10 gols em 28 jogos. Ao defender sua inocência, ele lembrou as trajetórias do pai Lela e do irmão Richarlyson.

“Meu pai foi jogador de futebol e campeão brasileiro. Meu irmão foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo. Os dois com passagem pela Seleção. Eu, graças a Deus, tenho 20 anos de carreira como profissional. Nossa família nunca esteve envolvida em polêmicas nesse sentido”, declarou.

Pai de Nicolas (três anos) e Yan (11 anos), Alecsandro ficou com os olhos marejados ao recordar o momento em que conversou sobre a situação com a família. “Eu me arrepio até hoje. Quando cheguei em casa, com as redes sociais, ele já sabia e perguntou: ‘Pai, o que você fez?’. Eu falei: ‘Não fiz nada e vou provar minha inocência’”, contou.

Alegando que o doping foi consequência de tratamento contra a calvície, a defesa de Alecsandro recorreu e, após examinar o caso, a Wada (Agência Mundial Antidoping) concluiu que o atleta não violou a legislação. Amparado por um efeito suspensivo, ele já pode voltar a jogar e será julgado novamente no dia 26 de setembro.

“Esses dias que perdi vão se multiplicar e vou poder fazer muitos gols ainda. O time precisa de todo o mundo. A gente vem em uma reta final de Brasileiro, um título que ainda não tenho e que com certeza espero ajudar”, disse Alecsandro, inativo desde o dia 24 de julho, data da derrota contra o Atlético-MG, no Palestra Itália.

