À espera do amigo Felipe Melo, Michel Bastos valoriza elenco palmeirense

O meia Michel Bastos, apresentado oficialmente pelo Palmeiras nesta quinta-feira, reencontrará um velho amigo na Academia de Futebol. À espera do volante Felipe Melo, ele valorizou o elenco formado pelo clube alviverde, ansioso para brigar pelo bicampeonato da Copa Libertadores.

Convocados pelo técnico Dunga, Michel Bastos e Felipe Melo foram titulares da Seleção Brasileira na disputa da edição de 2010 da Copa do Mundo, realizada na África do Sul. Os dois atletas ainda atuaram juntos com a camisa do Grêmio, na temporada de 2004.

“É um cara que já conheço há muitos anos e vai agregar muito ao time. Como estou aqui há alguns dias, eu já me sinto familiarizado e vou poder ajudá-lo. Conhecendo o Felipe, sei que vai chegar brincando com todo o mundo. É alguém que conheço e gosto muito”, afirmou Michel Bastos.

Além dos dois amigos, o Palmeiras já anunciou outros seis reforços. São eles o zagueiro Antônio Carlos, os meias Hyoran, Raphael Veiga e Alejandro Guerra e os atacantes Keno e Willian. Para completar, o lateral direito Fabiano, que havia retornado ao Cruzeiro, permanecerá no grupo.

“Isso é bom para todo o mundo e prova a ambição do Palmeiras de disputar todos os campeonatos para ganhar. Muitas vezes, os clubes que são campeões e mantêm a base acham que não devem contratar. Quanto mais concorrência, maior. Sai um jogador e entra outro de qualidade”, projetou Bastos.

Eliminado logo na primeira fase da edição de 2016 da Copa Libertadores, o Palmeiras procurou mudar o perfil de seu elenco com atletas experientes e de vivência internacional pensando no torneio continental. As contratações de Michel Bastos, Felipe Melo e Alejandro Guerra estão neste contexto.

“É importante ter jogadores experientes e acostumados a esses torneios”, disse Bastos, semifinalista da Libertadores 2016 pelo São Paulo. “Gosto de campeonatos assim. Tive a chance de disputar a Champions vários anos seguidos e sempre consegui ajudar”, acrescentou o meia.