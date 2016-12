À espera da Crefisa, Mattos vê Borja fora da realidade brasileira

Alexandre Mattos espera ansiosamente pela renovação de contrato entre Palmeiras e Crefisa/FAM. De acordo com a situação do clube com seu patrocinador, o diretor de futebol planejará a linha de ação na busca por novas contratações. Os valores do atacante Miguel Borja, do Atlético Nacional, deixaram o dirigente assustado.

“De todos os nomes que estou escutando, o Borja é um dos poucos que o Palmeiras realmente demonstrou interesse. Em outubro, liguei para o Atlético Nacional e os valores falados foram absolutamente fora de qualquer cenário do Brasil. E talvez até da Europa. Pelo que falaram, é China e olhe lá”, disse Mattos à Jovem Pan.

Responsável por injetar R$ 78 milhões em 2016, a Crefisa/FAM possui vínculo com o Palmeiras até o final de janeiro. Leila Pereira, proprietária da empresa, está insatisfeita com a possibilidade de ter sua candidatura ao Conselho Deliberativo vetada. Por outro lado, mantém boa relação com Maurício Galiotte, novo presidente do clube.

“A questão do poder de investimento só vai ser resolvida após a renovação de contrato dos nossos patrocinadores. Aí, conhecendo aquilo que pode ser usado, o Palmeiras vai atacar, caso seja necessário”, esclareceu o diretor de futebol palestrino.

Com o título mundial como sonho, Leila Pereira estaria disposta a investir em uma contratação de peso, nos moldes do que fez com Lucas Barrios. Além de Miguel Borja, nomes como Lucas Pratto (Atlético-MG) e Gustavo Scarpa (Fluminense) também foram ventilados.

“Sobre esses jogadores que estão sendo falados e custam milhões, milhões e milhões, se o Palmeiras puder, depois de assinar contrato com seu patrocinador, vai entrar. Se não, vamos valorizar quem está aqui”, disse Mattos. “Não podemos criar expectativas e nunca falamos que traríamos esse ou aquele jogador”, completou.

O Palmeiras já anunciou oficialmente as chegadas dos meias Raphael Veiga (ex-Coritiba) e Hyoran (ex-Chapecoense), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz). O meia Alejandro Guerra (Atlético Nacional) está próximo e o volante Felipe Melo (Inter de Milão) também pode chegar.