Agassi elogia Federer: “Ainda pode jogar por quatro ou cinco anos”

A boa fase de Roger Federer rende elogios de grandes nomes da história do tênis. O norte-americano Andre Agassi se mostrou entusiasmado com o momento do suíço, que conquistou o Aberto da Austrália e os Masters 1000 de Indian Wells e Miami em 2017.

“Ele pode continuar jogando por quatro ou cinco anos. Tudo o que posso dizer é que quando o fim vem, vem rápido, você não espera. Alguma coisa acontece e tudo muda”, declarou Agassi, em entrevista ao jornal espanhol Marca.

O norte-americano se aposentou em 2010, depois de 30 anos na modalidade – 21 deles profissionalmente. Durante a carreira, conquistou 60 títulos, sendo oito de torneios de Grand Slam.

“Cada tenista tem uma carreira diferente e cada um tem suas razões para se aposentar. No meu caso, meu corpo me indicou que já era suficiente e não tive opção. Além disso, nunca tive o jogo que tem o Federer”, afirmou.

Federer, atualmente com 35 anos, completará a idade com que Agassi saiu das quadras em agosto de 2017. O suíço já tem no currículo 18 torneios do Grand Slam, mas não parece querer aposentar. “Não quero perder o foco, porque ainda tenho muitas metas a alcançar”, afirmou o tenista ao jornal suíço Watson.