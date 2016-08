Lavillenie conta com torcida em Paris para vencer a primeira após o Rio

São Paulo , SP

O francês Renaud Lavillenie voltou a vencer uma prova do salto com vara na elite do atletismo mundial. O atleta, que reclamou das vaias da torcida brasileira durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, desta vez teve o público a seu favor para conquistar a etapa de Paris da Liga Diamante.

Lavillenie ficou com a medalha de prata do salto com vara no Rio 2016, superado pelo local Thiago Braz. Reclamou da postura da torcida que o vaiou durante a prova e no pódio. Na semana seguinte, voltou a competir na Europa e ficou novamente com a prata, na etapa de Lausanne da Liga Diamante.

A competição no Stade de France não contou com o brasileiro Thiago Braz, que programou um período de descanso depois das Olimpíadas. Nesta semana, ele disse que irá se preparar mentalmente para ser vaiado quando for competir na França.

Renaud Lavillenie garantiu a festa da torcida da casa neste sábado em Paris com a marca de 5,93m – já tinha assegurado o lugar mais alto do pódio com 5,87m. Ainda tentou superar o sarrafo a 6,00m, mas falhou em suas três tentativas.

O norte-americano Sam Kendricks, bronze no Rio 2016, e ficou com a segunda posição com 5,81m como melhor salto. O bronze foi do tcheco Jan Kudlicka, com 5,71m