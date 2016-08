Campeã no Rio quebra recorde no lançamento de martelo de novo

São Paulo , SP

A polonesa Anita Wlodarczyk voltou a quebrar o recorde mundial do lançamento de martelo, neste domingo. Ela venceu o Campeonato Polonês de atletismo com 82,98m, superando a marca com que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016.

Wlodarczyk conseguiu seu primeiro título olímpico com 82,29m, então recorde mundial da prova, no Engenhão. A marca resistiu como a melhor da história por 13 dias, até a arremessadora polonesa conquistar o campeonato nacional, neste domingo. No Rio, a prata foi da chinesa Zhang Wenxiu, com 76,75m. O bronze foi da britânica Sophie Hitchon, com 74,54m.

A atleta polonesa é a principal representante de sua modalidade nos últimos anos. Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, ela estabeleceu sete dos oito últimos recordes do martelo. Ela tem no currículo ainda dois ouros e uma prata do Mundial de atletismo.