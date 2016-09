Prefeita sinaliza que Roma irá desistir de candidatura para os Jogos de 2024

A nova prefeita de Roma, Virgina Raggi, se opôs às intenções da cidade em se candidatar aos Jogos Olímpicos de 2024. Tendo como principal concorrente Paris, a capital italiana deverá ficar de fora das disputas, assim como ocorreu previamente com Boston e Hamburgo, já que a nova mandatária planeja medidas para enfraquecer as estruturas corruptivas da cidade.

Virginia foi eleita em junho, depois de Roma já haver montado um comitê com o apoio do primeiro ministro Matteo Renzi. Com a inclinação da prefeita em desistir da candidatura, as disputas pela sede dos Jogos Olímpicos de 2024 deverão ficar entre Los Angeles, Budapeste e Paris.

Inicialmente também concorrendo a candidatura dos Jogos, Boston desistiu da campanha por conta de preocupações financeiras. Já a cidade de Hamburgo, na Alemanha, também pulou fora após a maioria dos moradores se manifestarem contra a candidatura através de um referendo.

Durante a campanha eleitoral, Raggi disse diversas vezes que Roma tinha outras prioridades ao ser questionada sobre assuntos envolvendo as Olimpíadas. Se mostrando contra a candidatura da capital italiana para o evento, ela se pauta nos altos custos que as cidades precisam arcar após o término das competições.

Roma já havia entrado nas disputas para ser a cidade-sede das Olimpíadas de 2020, porém, diante de preocupações envolvendo a economia italiana, o primeiro ministro da época, Mario Monti, desistiu da campanha pelos Jogos. Caso a saída de Roma realmente se confirme, Budapeste, Los Angeles e Paris descobrirão qual delas será a escolhida para abrigar o maior evento esportivo do mundo em cerimônia marcada para setembro de 2017.

