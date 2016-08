Temer homenageia atletas olímpicos em cerimônia no Palácio do Planalto

São Paulo , SP

Junto do presidente em exercício, Michel Temer, e do ministro do esporte, Leonardo Picciani, cerca de 60 atletas que defenderam o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro receberam, nesta segunda-feira, homenagem solene, em cerimônia realizada na cede do Governo, o Palácio do Planalto, em Brasília. O atual Chefe de Estado nacional elogiou a participação do time verde e amarelo no evento e apontou o potencial de crescimento esportivo do país.

Leia mais:

Paralimpíadas do Rio chegam a 1 milhão de ingressos vendidos

Após bicampeonato olímpico, Serginho teme a queda do nível na base

“Foi com grande satisfação que nós do governo federal pudemos participar, em parceria com o governo estadual e o governo municipal e a iniciativa privada daquele movimento épico que se deu no Rio de Janeiro ao longo de sete anos. Foram sete anos de trabalho entusiasmado para que chegássemos ao sucesso que tivemos. Sucesso na área de revelar ao mundo mais uma vez as potencialidades de nosso país”, declarou o presidente.

Dos competidores presentes, nove faturaram medalha de ouro no Rio 2016, em quatro modalidades, eram eles: Rafaela Silva, do judô; Martine Gael e Kahena Kunze, da vela; Lucão, Lipe, William e Lucarelli, do vôlei de quadra; Alisson e Bruno, campeões do vôlei de praia. O futebol masculino, que conquistou feito inédito nesta edição, estava representado pelo seu comandante “dourado”, o técnico Rogério Micale.

“Hoje, os senhores nos dão a honra de entrarem aqui no Palácio do Planalto para engrandecerem o Brasil. Na verdade temos a mais absoluta convicção de que o exemplo que vocês deixam com as 19 medalhas se repetirá agora com as Paralimpíadas (que têm início no dia 7 de setembro). Eu quero cumprimentá-los e deixar a gratidão do governo brasileiro, porque vocês deram um sentido de unidade absoluta, de união, de fraternidade entre vocês, que se espalha por todo o Brasil. O que o Brasil mais quer hoje é união”, completou Temer.

Além de parabenizar os atletas, como fez o presidente, Picciani afirmou que pretende dar continuidade a projetos de incentivos esportivos, buscando aproveitar o que chamou de “legado olímpico”. A cerimônia aconteceu há oito dias do encerramento das Olimpíadas. Os Jogos Paralímpicos começam no próximo dia 7 de setembro.

“Quero saudar a todos os nossos atletas olímpicos, a todos os nossos medalhistas olímpicos e a todos os nossos campeões olímpicos pelo brilhante trabalho que fizeram, inspirando os jovens, os brasileiros a desejarem praticar mais esporte, a olharem mais para o esporte. Eu aproveito para reafirmar o compromisso e o comprometimento do governo federal e do Ministério do Esporte de dar continuidade e aperfeiçoar os programas de preparação esportiva e de apoio aos atletas. Sejam eles os nossos programas de alto rendimento, Bolsa Atleta e Bolsa Pódio, e também os programas de iniciação ao esporte e, sobretudo, o cuidado com a nossa rede de treinamento e com o nosso legado olímpico”, apontou o ministro.

Quem também participou da solenidade foi o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman. O dirigente – e ex-atleta olímpico – rasgou elogios aos homenageados e falou que os Jogos do Rio de Janeiro foram insuperáveis.

“Os atletas brasileiros foram brilhantes, independente das medalhas, as classificações honraram o Brasil e abriram as portas para a juventude brasileira, que eu vejo como um dos legados mais importantes dos Jogos. Tivemos medalhas e classificações de esportes que não imaginávamos até há pouco tempo e eu queria agradecer todo o apoio do governo federal. Queria fazer também um agradecimento muito especial à área de segurança. Tivemos uma pressão muito grande e houve o reconhecimento da imprensa internacional de que fizemos um dos melhores Jogos da história”, declarou Nuzman.