Secretário-geral do Comitê Olímpico do Quênia é preso

São Paulo , SP

A polícia do Quênia prendeu o secretário-geral do comitê olímpico nacional Francis Paul, nesta sexta-feira, em Nairóbi. O dirigente enfrenta acusações de corrupção e graves falhas no gerenciamento de recursos – as autoridades encontraram um lote de uniformes que não foram distribuídos aos atletas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016.

A prisão de Francis ocorreu um dia depois de o ministro dos Esportes, Hassan Wario, dizer que iria dissolver o Comitê Olímpico do Quênia (NOCK, em inglês) por causa das falhas de organização e gerenciamento de recursos que teriam deixado em apuros os atletas nas Olimpíadas do Rio. O político, no entanto, também enfrenta acusações de suborno.

“Alguém tem que pagar o preço. Se você chefia uma organização e nem sabe o que está acontecendo, você tem que ir para casa, meu amigo”, disse o maratonista Wesley Korir, pedindo o afastamento de Wario.

Apesar dos problemas de organização, o Quênia conseguiu seu melhor desempenho na história das Olimpíadas. O país encerrou o evento na 15ª colocação do quadro geral de medalhas, com 13 condecorações, seis delas de ouro.