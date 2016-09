Eliminado no Q2, Felipe Massa lamenta e pede investigação

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Felipe Massa estava prestes a se classificar para o Q1 e brigar pelas primeiras posições no treino classificatório deste sábado, no entanto, graças ao acidente de Romain Grosjean nos últimos minutos do Q2, o brasileiro foi superado por Fernando Alonso e Sergio Perez, fato que o jogou para a 12ª colocação no grid de largada do domingo.

Após Grosjean colidir com o muro de proteção da pista, a organização da prova ergueu a bandeira amarela e com isso todos os pilotos do grid, na teoria, deveriam desacelerar. Fato é que mesmo após o acidente Fernando Alonso seguiu em busca de um bom tempo e finalizou sua volta, conseguindo superar o tempo que Felipe Massa havia registrado.

“Na bandeira amarela eu arranquei o pé, minha equipe me informou, e parece que os outros carros não fizeram a mesma coisa que eu. Parece que tiveram carros que não tiraram o pé na bandeira amarela, então precisa ser investigado para ver o que aconteceu”, disse Massa.

O piloto da Williams lamentou o fato de que no momento do acidente ele realizava uma volta superior à que havia registrado anteriormente e que o colocou no décimo posto. Sem a receber uma segunda chance, ele terá de lidar com a sexta fila do grid de largada.

“Uma pena, pois não consegui fazer minha segunda tentativa. Eu já estava com um tempo mais rápido do que o da minha melhor volta, então era para ter melhorado. Acho que tem que ser investigado para ver o que aconteceu na bandeira amarela”, finalizou Massa, que em sete corridas em Singapura tem como melhor resultado um quinto lugar em 2014 com a Williams.

