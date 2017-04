Seleção de judô treina no interior paulista para competições internacionais

O final do mês de abril será movimentado para a Seleção Brasileira de judô. A equipe vai treinar entre os dias 16 e 22 de abril no CT de Pindamonhangaba (SP) para dois eventos internacionais. O primeiro deles é o Campeonato Pan-Americano do Panamá, que acontece nos três últimos dias desse mês. O segundo compromisso é na Rússia, no Grand Slam de Ecaterimburgo, em maio.

Ao todo, 51 judocas, 28 da equipe feminina e 23 da masculina, formam o grupo que treina no interior de São Paulo na próxima semana. Para a competição no país da América Central, o Brasil leva 18 atletas – número máximo permitido por seleção.

“Nos últimos dois anos, o investimento esteve concentrado em alguns atletas visando ao melhor desempenho nos Jogos Rio 2016. Precisamos abrir o leque neste início de novo ciclo”, defendeu o gestor técnico de alto rendimento da CBJ, Ney Wilson, que tem entre os convocados para o Campeonato Pan-Americano 2017 a medalhista olímpica Rafaela Silva.

Para o Grand Slam de Ecaterimburgo também foram convocados 18 judocas. Dentre eles, Mayra Aguiar, duas vezes medalhista olímpica. Será a primeira competição internacional da atleta depois do bronze nos Jogos Rio 2016. A competição será realizada de 19 a 21 de maio.

O treinamento em Pindamonhangaba abre o segundo trimestre para a equipe judoca. Ao todo, a Seleção participará de quatro eventos entre abril e junho. Além das duas competições, a equipe também se prepara para o Treinamento de Campo em Tóquio, no Japão, que acontece em junho, e o Grand Prix de Hohhot, no mesmo mês, na China.