O mistério Dátolo: Marcelo abre o jogo e explica porque o meia não joga

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Nos últimos dias, o mistério sobre a situação do meia Dátolo sobrevoa insistentemente os ares da Cidade do Galo. Livre da série de várias lesões, liberado para o grupo há mais de um mês, a presença do jogador nas partidas não é vista e o questionamento por parte da torcida e imprensa é inevitável.

Dátolo foi liberado de sua última contusão em 2016 no dia 28 de julho, há 48 dias. Desde então, faz preparação física – esclarecimento dado até então. Mesmo liberado para jogar, Dátolo ficou entregue a preparação física, mesmo quando vários jogadores estavam contundidos e o jogador poderia ser uma peça para ser colocada em campo.

Quando ainda se tratava de contusão, no inicio do mês de julho, Dátolo foi sondado pelo Fluminense, do técnico Levir Culpi, dupla que fez sucesso na conquista da Copa do Brasil e bons jogos no Campeonato Brasileiro em 2014 e 2015. Na ocasião, entretanto, a contratação não foi possível, por causa da condição física do atleta. Vale ressaltar, porém, que o atleta chegou a conversar com a diretoria alvinegra em busca de um acordo para ir ao Rio de Janeiro.

Sem possibilidades de ir ao Tricolor carioca, Dátolo foi liberado para voltar aos jogos do Atlético e iniciou sua maratona para “ficar bem fisicamente” – algo que já dura quase 50 dias. Neste meio tempo, o jogador também viu seu nome ventilado no São Paulo, com menos força, mas rapidamente foi descartado.

Na última semana, diante do Vitória, Dátolo seria utilizado, Marcelo precisou do jogador, mas ouviu sua resposta negativa em campo dizendo que não “tinha confiança ainda”. Para o duelo contra o Fluminense, o argentino pediu para não ser relacionado para novamente fazer fortalecimento muscular.

Toda a situação, porém, parece ter irritado o técnico Marcelo Oliveira. “Esse negócio está ficando muito chato, porque parece que eu tenho algo contra o Dátolo, ou que a diretoria esteja querendo vendê-lo. O jogador não está aqui porque ele não está com a cabeça boa. Ele diz uma coisa a cada momento. Numa hora diz que está bem, em outra diz que não está com segurança. Ele treinou bem antes da partida contra o Vitória, vocês acompanharam isso durante a semana, nós relacionamos ele. No segundo tempo, o planejamento era utilizá-lo por 30 minutos, mas ele pediu para não jogar. Estamos esperando que ele esteja seguro. Como é que eu vou escalar o jogador que não se sente seguro?”, lamentou o técnico.

O contrato de Dátolo com o Atlético termina em dezembro de 2016 e o clube até agora não sinalizou para uma renovação. Em recente entrevista, Dátolo disse estar focado em finalizar bem seu vínculo e não está preocupado com uma nova assinatura com o Galo e, garantiu aos jornalistas, que se sentia seguro. “Claro, senão não estaria relacionado”, finalizou.

Recomendado para você