Londrina e Ceará ficam no empate e seguem na cola do G4

Em um duelo que era apontado como equilibrado pela tabela de classificação, se mostrou parelho também dentro de campo. Jogando no Estádio do Café, Londrina e Ceará empataram por 1 a 1 e seguem em busca do G4. Felipe Menezes abriu o placar para os visitantes e Germano empatou em cobrança de pênalti.

Com o empate, Londrina e Ceará chegaram aos 39 pontos, ocupando a sexta e sétima colocação, respectivamente. Entretanto, os dois times somam a mesma pontuação de CRB, quarto colocado, e Avaí, quinto, com a última posição do G4 sendo definida pelo saldo de gols.

Na próxima rodada, o Londrina visita o Vila Nova no Serra Dourada, sábado (24), às 16h30 (de Brasília). Já o Ceará recebe o Luverdense no Castelão, terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília). Ambos os jogos são válidos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O JOGO

Com um jogo fraco tecnicamente, o Londrina teve sua primeira chance de gol apenas aos 30 minutos do primeiro tempo. Paulinho cobrou falta na medida para o cabeceio de Matheus, mas Éverson pulou bem e fez uma linda defesa para impedir o primeiro tento da partida.

A segunda etapa começou bem mais quente e o Londrina teve mais uma chance de gol logo aos três minutos. Em bom contra-ataque, Jô acertou um chute forte para bonita defesa de Evérson.

Depois de duas oportunidades perdidas pelo Londrina, o Ceará se aproveitou de sua primeira chance e abriu o placar quatro minutos depois. Bill fez boa roubada de bola e passou para Felipe Menezes, que chutou bem, sem chances para defesa de Rangel.

Se não aproveitou suas chances de bola rolando, o Londrina teve um pênalti para marcar e não desperdiçou. O árbitro anotou bola na mão de Felipe Menezes e, na cobrança, Germano bateu bem e igualou o marcador.

O Londrina ainda teve três oportunidades na reta final da partida. Aos 38, após cobrança de falta, Matheus mandou de cabeça, mas a bola passou ao lado da trave de Evérson. Quatro minutos depois, Igor Bosel dominou dentro da área e finalizou, mas a bola passou ao lado de Evérson. Em seguida, Safira aproveitou oportunidade na área, mas Evérson salvou mais uma.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 1 CEARÁ

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Data: 17 de setembro de 2016, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Sebastião Rufino Ribeiro Filho (PE)

Assistentes: Gilberto Freire de Farias (PE) e Aílton José dos Santos Júnior (PE)

Cartões amarelos: Keirrison e Paulinho (LON); Thallyson, Evérson e Richardson (CEA)

GOLS

LONDRINA: Germano, aos doze minutos da segunda etapa

CEARÁ: Felipe Menezes, aos sete minutos do segundo tempo

LONDRINA: Marcelo Rangel; Igor Bosel, Everton Sena, Matheus e Paulinho; Germano, França (Anderson) e Fillipe Soutto (Netinho); Zé Rafael; Jô e Keirrison (Alisson Safira)

Técnico: Cláudio Tencati

CEARÁ: Éverson; Eduardo, Douglas Marques, Ewerton Páscoa e Thallyson (Tiago Cametá); Baraka e Richardson (Diego Felipe); Felipe Menezes e Felipe (Lelê); Wescley e Bill

Técnico: Sérgio Soares

