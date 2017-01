Nice tenta manter ponta contra o desesperado Metz

Surpresa da temporada, o Nice terá a chance de abrir vantagem sobre os rivais na briga pelo título do Campeonato Francês. Neste domingo, a equipe vai receber o Metz, penúltimo colocado, em casa. Além disso, seus concorrentes terão compromissos complicados no fim de semana.

Vice-líder da Ligue 1, o Monaco também entra em campo no domingo, contra o Olympique de Marselha, no Velodrome. A equipe do Principado terá a chance de mostrar força na luta pelo título e precisa dos três pontos para não terminar a rodada atrás do PSG.

Outra equipe que briga para ficar na zona de classificação para a Liga dos Campeões, o Lyon torce por tropeço dos rivais. Além disso, o time precisa vencer o Caen, que está na zona de rebaixamento, fora de casa, no domingo.

Confira os jogos da rodada:

Domingo

Nice x Metz

Caen x Lyon

Olympique de Marselha x Monaco