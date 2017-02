Náutico bate o Central e conquista primeira vitória no Pernambucano

O Náutico venceu seu primeiro jogo no Campeonato Pernambucano. Nesta quarta-feira, o Timbu visitou o Central no estádio Adelmar da Costa Carvalho, pela segunda rodada do Estadual, e venceu pelo placar mínimo com um gol do meia Maylson.

O jogo começou em ritmo lento na casa do Central e as duas equipes criaram poucas oportunidades de balançar as redes. A partida melhorou apenas na segunda etapa, com a entrada do garoto Erick, que colocou fogo no confronto.

Justamente dos pés do garoto do Timbu teve início o único gol do confronto. Erick fez ótima jogada pelo lado direito, driblou o marcador e cruzou na área para Maylson que apareceu de peixinho para dar a vitória ao Náutico

Com o resultado, o Náutico somou seu quatro ponto e é o líder provisório do hexagonal do título do Pernambucano. Já o Central é o lanterna com duas derrotas em duas partidas. O próximo compromisso do Timbu será no sábado, às 17h (de Brasília), contra o Santa Cruz, no Arruda, pela Copa do Nordeste. Já o Central volta a campo apenas na próxima quarta-feira, contra o mesmo Sata Cruz, pelo Estadual.

Santa Cruz só empata

Nesta quarta-feira, o Santa Cruz decepcionou sua torcida e apenas empatou com o Belo Jardim por 0 a 0. A igualdade sem gols retratou bem a partida no estádio do Arruda, que foi monótona no primeiro tempo e, apesar de algumas chances na segunda etapa, seguiu sem muitas emoções.

Com o resultado, o Santa Cruz fecha a segunda rodada do Campeonato Pernambucano na quarta colocação do hexagonal do título. Já o Belo Jardim, ganha uma posição e chega ao quinto lugar.