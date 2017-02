Milton Cruz pode assinar para ser técnico do Náutico nesta segunda

Após 22 anos de serviços prestados ao São Paulo, Milton Cruz está cada vez mais próximo de se tornar o técnico do Náutico. Ele desembarcará no Recife nesta segunda-feira para uma reunião com a diretoria do Timbu, com quem tratará sobre salário e tempo de contrato. No mesmo dia, a equipe alvirrubra enfrentará o Belo Jardim, às 20h30 (de Brasília), no Arruda, onde o ex-auxiliar poderá estar presente caso o acordo seja concretizado.

A ida de Milton Cruz ao Recife foi revelada por Toninho Monteiro, vice-presidente de futebol do clube, durante uma entrevista à Rádio Jornal neste domingo. O Náutico está sem um treinador desde a última quinta-feira, quando demitiu Dado Cavalcanti pela derrota para o Guarani de Juazeiro e a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil.

Com 59 anos, Milton Cruz foi demitido do São Paulo em março de 2016. Na ocasião, ele comandava o núcleo de análise de desempenho e não viajava para os jogos com o time então comandado por Edgardo Bauza.

Ex-atacante, Milton Cruz virou auxiliar técnico do Tricolor em 1997 e desde então comandou a equipe de forma interina diversas vezes, sempre após demissões de treinadores. No total, foram 43 partidas à frente do São Paulo, com 23 vitórias, sete empates e 13 derrotas.