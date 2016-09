Lochte será suspenso por 10 meses, diz imprensa norte-americana

São Paulo , SP

Após a confusão na qual se envolveu durante os Jogos Olímpicos no Rio, o nadador norte-americano Ryan Lochte será suspenso do esporte por dez meses pelo Comitê Olímpico dos EUA (USOC), informou a imprensa do país nesta quarta-feira.

A informação, atribuída a “uma pessoa próxima a Lochte”, foi primeiramente veiculada pelo site “TMZ” e depois confirmada pelo jornal USA Today. Com a provável suspensão até junho de 2017, Lochte perderia o Mundial de natação do ano que vem, em Budapeste.

O USOC ainda não se pronunciou sobre o caso. No final de agosto, a entidade chegou a negar a aplicação de uma punição ao atleta. O nadador, dono de 12 medalhas olímpicas, mentiu sobre um assalto sofrido no Rio de Janeiro ao lado de Gunnar Bentz, Jack Conger e James Feigen, também medalhistas olímpicos.

Os norte-americanos alegaram ter sido vítimas de um assalto por homens que passavam por policiais armados após saírem de um posto de gasolina no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Dias depois, a Polícia Civil analisou imagens do circuito interno do posto e viu um policial apontando uma arma para deter Lochte, que estava embriagado e havia vandalizado o banheiro do estabelecimento.

Lochte foi indiciado por falsa comunicação de crime e detido para depoimento no Rio. O comportamento do nadador foi motivo de críticas em todo o mundo, e ele chegou a perder o apoio de quatro de seus patrocinadores após os incidentes.