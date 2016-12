Etiene Medeiros e Felipe França são eleitos os melhores da América do Sul

Com anos memoráveis para suas carreiras, os brasileiros Felipe França e Etiene Medeiros foram eleitos os melhores nadadores sul-americanos do ano. No prêmio realizado pelo portal especializado Swim Swam, outros atletas do Brasil também receberam menções honrosas.

Em 2016, França quebrou o recorde sul-americano dos 100m costas durante as eliminatórias para os Jogos Olímpicos. Com 59.01s, o brasileiro igualou a marca de Mark Gangloff como quarto tempo mais rápido da história dos 100m costas.

Nas Olimpíadas, Felipe não repetiu o feito e acabou sem medalhas, na sétima colocação, em sua primeira final olímpica da carreira. O nadador também teve boas atuações no Mundial de Piscina Curta, com o quarto lugar nos 100m costas e com o quinto posto nos 50m peito.

Já na eleição feminina, Etiene sobrou no ano e levou. A brasileira conseguiu defender seu título dos 50m costas no Mundial de Windsor, no Canadá, vencendo Katinka Hosszu e Ali DeLoof, recordista estadunidense da prova.

Na temporada, Medeiros ainda foi a melhor atleta sul-americana dos Jogos Olímpicos, terminando a prova dos 50m livre na oitava colocação, com 24s69. A nadadora também bateu o recorde da mesma prova tanto na piscina longa, quanto na curta.

João Gomes, quinto colocado dos 100m costas nas Olimpíadas, à frente de França; Bruno Fratus, nadador mais rápido de quase toda a temporada de 2016 e sexto colocado nos 50m livre nas Olimpíadas e Brandonn Almeida, que bateu o recorde sul-americano dos 400m livre, receberam menções honrosas na categoria masculina.