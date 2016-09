Equipe de Joanna Maranhão quebra recorde sul-americano do 4x200m

Nesta quarta-feira, terceira noite de finais do Troféu José Finkel de natação, novos recordes foram quebrados na piscina de 25m do Clube Internacional de Regatas de Santos (SP). Pouco depois de Etiene Medeiros alcançar o índice para o Mundial nas eliminatórias dos 50m livre, foi a vez da equipe do Pinheiros – Joanna Maranhão, Manuella Lyrio, Aline Rodrigues e Larissa Oliveira – bater o recorde sul-americano no revezamento 4x200m ao finalizar a prova em 7min52s71.

Joanna Maranhão também conquistou uma marca pessoal nesta quarta. A pernambucana nadou os 400m medley em 4min33s92 e quebrou o recorde do torneio, que estava nas mãos da argentina Georgina Bardach desde 2004. A nadadora também é a dona do recorde sul-americano da prova (4min26s98) desde 2009.

Outra estrela da natação brasileira fez bonito na noite desta quarta. Depois de bater a própria marca nas eliminatórias, Etiene Medeiros venceu os 50m livre com tempo de 23s91. Tempo mais alto que os 23s88 nadados mais cedo, mas que dão à pernambucana a medalha de ouro da prova.

“Meu objetivo agora à noite era repetir o índice. Pela manhã saiu bem melhor, mas o objetivo está alcançado e carimbei o passaporte para o Mundial. Agora é enfrentar essa realidade para terminar bem. Não tem essa de ‘acabou a Olimpíada e acabou tudo’. A gente tem que ter um descanso, não somos máquinas, mas a natação mundial está totalmente ativa”, disse Etiene após a prova.

Ao final do terceiro dia de finais, o Pinheiros manteve a liderança geral do José Finkel, com 1219 pontos, seguido por Minas Tênis Clube (928), Corinthians (828) e Unisanta (633,50).

Confira os vencedores das finais o Troféu José Finkel nesta quarta-feira (14):

400m medley F = Joanna Maranhão – Pinheiros – 4min33s92 (recorde de campeonato)

400m medley M = Brandonn Almeida – Corinthians – 4min04s85

50m livre F = Etiene Medeiros – Sesi – 23s91 (índice para o Mundial, que já tinha)

50m livre M = Nicholas Santos – Unisanta – 21s41

800m livre F = Viviane Jungblut – Grêmio Náutico União – 8m19s57 (recorde brasileiro)

4x200m livre M = Corinthians (Leo de Deus, Thiago Simon, Marco Antônio Ferreira Junior e Bruno Gurian) – 7min03s56

4x200m livre F = Pinheiros (Joanna Maranhão, Manuella Lyrio, Aline Rodrigues e Larissa Oliveira) – 7min52s71 (recorde sul-americano)

